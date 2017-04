Un test difficile pour le leader

Par DDK | Il ya 35 minutes | 46 lecture(s)

L’USM Draâ Ben Khedda, actuel leader du groupe, se déplacera à Bir Ghbalou pour y affronter le onze local dans une confrontation qui, a priori, paraît équilibrée même si l’USMDBK évolue de belle manière à l’extérieur. Demain, la mission des camarades de Benoufella ne sera certainement pas aisée face à une bonne équipe d’Essefra, comme en témoigne sa position dans le haut du tableau. Les joueurs de l’entraîneur Nacer Zekri sont appelés à se montrer au sommet de leur forme pour éviter l’écueil d’une équipe locale décidée à les épingler. Les Ciel et Blanc de Mirabeau qui ont souvent fait preuve de bonnes prestations hors de leur base, ne se présenteront pas en victime expiatoire mais ils seront plutôt un dur adversaire aux gars de Bir Ghbalou. Ce qui donnera certainement droit à une confrontation emballant, très disputée et indécise. Il faut dire que même en cas de faux pas, l’USMDBK ne risque pas de céder son fauteuil, puisqu'il compte sept points d'avance sur son principal poursuivant, le CRBK et la JSBM. Autre rencontre qui ne manquera pas d’intérêt, le derby de la ville de Bordj Menaïel qui mettra aux prises la JSBM et le WRBM. Une rencontre très difficile pour les deux antagonistes qui attirera certainement la grande foule. Ça se jouera comme à chaque fois sur de petits détails. De son côté, l’ES Draâ El-Mizan entend réaliser une bonne performance à Ouled Moussa, où il sera en opposition face à l’Entente locale. Or, si l’accession est presque une affaire réglée, la bataille pour le maintien tient en haleine plusieurs formations menacées. À commencer par le CRB Issers, qui devra battre sur son terrain une coriace équipe du ES Timezrit au risque de mettre en péril son séjour dans ce palier. Il en va de même pour le HC Ain Bessam et le MC Bouira, tous deux en déplacements périlleux, respectivement à Béjaïa pour affronter le Gouraya local et à Maillot pour en découdre avec la Jeunesse de M’Chedellah. Profitant de l’avantage du terrain, l’OS El Kseur misera, pour sa part, sur le voisin de l’USM Béjaïa.

Samy H.