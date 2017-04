Par DDK | Il ya 34 minutes | 44 lecture(s)

Après une série de mauvais résultats, la JS Azazga est appelée à mettre fin à cette mauvaise passe qu’elle traverse, en tentant de renouer avec la victoire demain après-midi.

Les Azazguis qui affronteront leurs homologues du CRB Ain Djasser au stade de Tirsatine, essayeront de renouer avec la victoire et refaire surface en remontant à nouveau la pente au classement. Car un autre faux pas pourra se répercuter négativement sur le classement, qui risque de dégringoler à nouveau. Ce qui n’est pas souhaité par le public Azazgui qui ne comprend rien à ce qui arrive à leur équipe favorite qui était pourtant, bien partie pour se frayer une place parmi les cinq premiers au classement général. Mais finalement, ça n’a pas été le cas et les poulains de Chikhi Hocine ont marqué le pas et cela a trop duré, sachant qu’ils ont déjà concédé trois défaites et un nul, c'est-à-dire un petit point récolté sur les douze possibles mis en jeu. Pour dire que les joueurs sont en vacances, surtout après avoir réussi à assurer le maintien de l’équipe en division inter-régions avant le baisser du rideau de la saison sportive 2016-2017. Les joueurs sont décidés à se racheter aux yeux de leurs supporters, en leur offrant la victoire. La galerie de la JS Azazga ne veut pas assister à un trois revers de suite à domicile et exige la victoire et rien d’autre. Les dirigeants, à leur tête le président Sahi Farid, exigent les trois points de ce match face au CRB Ain Djasser pour retrouver la confiance et entrevoir les trois derniers matchs de la saison avec un moral au beau fixe. Alors gare à un autre revers des Azazguis au stade Tirsatine.

Massi Boufatis