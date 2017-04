Lutte acharnée en bas du tableau

Par DDK | Il ya 38 minutes | 64 lecture(s)

Si en haut du tableau les choses sont claires avec ce leader incontesté le MB Bouira qui a mis presque les deux pieds en inter-régions et qui n’aura besoin que d’une victoire pour valider son accession, ce n’est pas le cas pour les équipes du bas du classement où la lutte pour le maintien est encore acharnée et très serrée.

C’est le cas de l’Olympique Tizi Rached qui jouera chez le leader le MB Bouira et risque de se compliquer la tâche. Tandis que le CRB Tizi Ouzou accueillera le dauphin la JS Akbou et l’erreur n’est pas permise et seule la victoire compte. De son côté le NR Bouchaoui jouera en déplacement face au NR Dely Ibrahim et tentera de réaliser un bon résultat.

Pour dire que les deux équipes de Tizi Ouzou l’OTR et le CRBTO sont condamnées à gagner pour entretenir l’espoir de se maintenir, surtout du côté de Tizi Rached qui n’a plus son destin entre les mains, et risque d’accompagner le CB Sidi Moussa qui jouera chez la JS Tixéraine, en cas de défaite cet après-midi au stade Saïd Bourouba de Bouira face au leader qui compte fêter comme il se doit son accession, devant ses supporters en leur offrant une belle victoire.

Pour le reste des rencontres, c’est sous un air de vacances qu’elles se joueront. Comme pour le match qui va opposer l’ES Azeffoun à l’E Sour El Ghozlane, ou la JS Tichy à l’ESM Boudouaou. De même pour cette empoignade qui mettra aux prises, l’EC Oued Smar à l’IR Birmandreis et le CRB Bordj El Kiffan au WB Saoula.

Le reste du championnat en cette fin de saison, se’annonce percutante et difficile pour les équipes qui luttent pour leur maintien en régionale une. la bataille sera rude jusqu’à la dernière journée de la saison, et l’Olympique Tizi Rached est condamné a faire le plein tout en souhaitant des faux pas du NR Bouchaoui, pour rester en régionale une, sinon ce sera bel et bien le purgatoire et le retour en régionale deux.

Ce qui n’est pas souhaité, par le public de Tizi Rached, qui veut bien voirs es favoris, se maintenir parmi les équipes de la régionale une. Ce sera difficile, mais pas impossible et il suffit juste d’y croire. En football rien n’est impossible et les deux équipes de la wilaya de Tizi Ouzou le CRB Tizi Ouzou et l’Olympique Tizi Rached, sont appelées à faire preuve de plus de réalisme pour sauver leur saison, avant que ce ne soit trop tard.

Massi Boufatis