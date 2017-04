Par DDK | Il ya 36 minutes | 55 lecture(s)

À l’approche de la 12ème édition du semi-marathon international de la ville de Béjaïa, fixée pour le 12 mai prochain, le président de l’AMCB et de la commission d’organisation, fait le point sur les préparatifs.

La Dépêche de Kabylie : Où en est la préparation de la 12ème édition du semi-marathon ?

Haddad Fatah : Pour le moment, tout se déroule bien. Nous avons contacté toutes les directions concernées par cet évènement pour les réservations d’hébergement, les produits des sponsors et les moyens logistiques pour le bon déroulement de la compétition. Nous avons aussi tout préparé pour l’installation du village du semi-marathon, sans oublier le séminaire sur la médecine du sport qui aura lieu dans la matinée du 11 mai prochain à la Maison de la culture de la wilaya.

Les inscriptions sur le net ont débuté. êtes-vous satisfaits du nombre d’inscrits jusqu’à maintenant ?

Sincèrement, je suis hyper content car tout se déroule comme on le voulait. Au moment où je vous parle, nous en sommes à 1 026 inscrits, dont 23 étrangers représentants 5 pays. Les inscriptions sur le site se poursuivront jusqu’au 6 mai pour les gens de la wilaya de Béjaïa et jusqu’au 5 pour ceux des autres wilayas et de l’étranger. Le but est de faciliter l’opération de récupération des dossards.



Qu’en est-il de la participation étrangère ?

Cette année, nous avons invité des athlètes de haut niveau, et avec le nouveau parcours notre souhait est d’avoir un bon chrono pour intégrer le TOP 10 mondial des chronos des courses sur routes. Nous espérons un chrono de moins de 1h01’.

Comment jugez-vous l’implication des autorités locales et des différentes directions ?

Honnêtement toutes les portes nous sont grand ouvertes et j’espère que ça va continuer ainsi jusqu’au jour J. Une réunion de coordination avec tous les acteurs concernés de la wilaya de Béjaïa aura lieu ce 23 avril (demain, ndlr) pour départager les missions et éviter les effets de surprises le 12 mai.

Sur combien de participants tablez-vous ?

Nous ne pouvons accueillir plus de 6 000 participants, car les moyens d’hébergement et le budget dont nous disposons ne nous permettent pas d’aller au-delà.

Vous avez sûrement un message à lancer aux Béjaouis…

Comme le slogan du semi-marathon est toujours Une matinée sans véhicules, j’appelle nos concitoyens à laisser leurs véhicules en venant courir ou encourager les coureurs. Dans d’autres pays, il est strictement interdit de circuler en voiture le jour de la course et nous essayons de sensibiliser les gens là-dessus. Je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel aux Béjaouis de venir visiter le village du semi-marathon qui sera installé sur l’esplanade de la wilaya et d’être très nombreux le jour de la course.

Entretien réalisé par Zahir Hamour