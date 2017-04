Par DDK | Il ya 36 minutes | 58 lecture(s)

Le milieu de terrain du MOB, Yassine Athmani, parle de la préparation du club pour le match face au MCA.

La Dépêche de Kabylie : Quelle est l’ambiance au sein du groupe avant le match de mardi prochain face au MCA ?

Athmani Yacine : L’ambiance est très bonne malgré les problèmes que vit le club. On travaille sans relâche depuis l’arrêt du championnat pour être fin prêts pour le match face au MCA et nous visons un bon résultat surtout qu’il se jouera au stade du 5 Juillet. Comme ils nous ont battus à l’aller, nous tenterons tout pour prendre notre revanche.

Vous sentez-vous capables de réaliser un bon résultat à Alger alors que le MCA carbure bien ces jours-ci ?

Pour vous dire la vérité, il n’y a pas une grande différence de niveau entre les clubs et il n’y a pas de grandes et de petites équipes. On va aborder ce match sans aucun complexe et je sens qu’on peut réaliser un résultat à condition d’être entreprenants sur le terrain, de gagner les duels et d’être efficaces devant les bois. On jouera à fond nos chances et nous défendrons crânement les couleurs du club.

Un message aux supporters…

J’espère qu’ils resteront derrière le club pour soutenir les joueurs en ces moments difficiles et de notre part, on fera de notre mieux pour honorer le club. Les supporters ont prouvé à plusieurs reprises leur attachement indéfectible au MOB et ce n’est pas aujourd’hui qu’ils vont le lâcher.

Entretien réalisé par Z. H.