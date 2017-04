Abdeslam Chelghoum rassure

Par DDK | Il ya 38 minutes | 55 lecture(s)

"Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a insisté, lors d’une récente réunion, sur la nécessité de garantir la disponibilité de tous les produits de large consommation lors du mois sacré".

C'est ce qu'a fait savoir, avant-hier, le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdeslam Chelghoum, en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Mostaganem.

Pour ce qui est de la pomme de terre, le ministre a affirmé que l’importation des semences "sera définitivement arrêtée dans les cinq prochaines années, avec l’utilisation des semences locales".

Plusieurs producteurs ont accepté, a-t-il soutenu, cette démarche inscrite dans la stratégie gouvernementale et "visant l’arrêt des importations des semences de la pomme de terre et l’autosatisfaction dans ce domaine». De ce fait, M. Chelghoum a mis en exergue la nécessité d'encourager les semences locales.

Il a même encouragé, dans ce sens, la coopération entre les agriculteurs et les instituts d’agronomie et universitaires, «pour renforcer la production nationale et augmenter le rendement afin qu’il passe de 250 à 500 quintaux par hectare, tout en respectant le processus technique de cette filière".

S'agissant des prix des fruits et légumes, qui crachent le feu depuis plusieurs semaines, le premier responsable du secteur de l’agriculture a estimé que "les prix de certains produits ont baissé ces derniers temps".

Dans ce sillage, le ministre a souligné que son département s'engage, en collaboration avec des associations de commerçants, à mener un travail de sensibilisation afin de lutter contre la manipulation des prix, notamment, durant le mois de Ramadhan.

Il est utile de souligner que le ministre du commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, mercredi passé, que «seuls 10.000 contrôleurs sont sur le terrain à l’échelle nationale, alors les besoins sont estimés à 200.000 contrôleurs".

Avec ces effectifs, il est quasiment impossible, a-t-il regretté, de contrôler chacun des 3.250.000 commerçants en activité à travers le pays. M. Tebboun a ajouté que des cas de stockage des viandes blanches par des spéculateurs ont été signalés au niveau de son département "et ce, dans la perspective du mois du Ramadhan au cours duquel une forte demande sur ce produit est traditionnellement enregistrée".

Samira Saïdj