Azazga réapprend enfin à gagner

Après une série de quatre matchs sans la moindre victoire, la JS Azazga qui a accueilli avant-hier son homologue du CRB Ain Djasser au stade de Tirsatine, n’a pas raté cette occasion pour s’offrir les trois points de la victoire en s’imposant sur le score de deux buts à un.

Un succès qui permet aux poulains de Chikhi Hocine de refaire surface et de rajouter trois autres points à leur compte (38 points, 8e place). Un succès qui fera beaucoup de bien aux joueurs, à trois journées du baisser du rideau de la saison 2016-2017. Les Azazguis peuvent, donc, entrevoir cette fin de saison sous de bons auspices et avec un moral au beau fixe.

Les dirigeants veulent tout faire pour remonter encore la pente au classement et finir le championnat dans une bonne position. Pour les autres matchs de la journée, les deux co-leaders l’ES Ben Aknoun et le FC Bir El Arch, ont réussi deux matchs nuls face respectivement au Hydra AC et l’USM Sétif.

L’AS Bordj Ghedir a battu la lanterne rouge 5 à 2, tandis que l’IRB Berhoum s’est imposé 3 à 0 en déplacement face au WA Rouiba. Le CRB Ouled Djellal a eu le dernier mot en battant 2 à 1 l’IRB Ain Lahdjar. Enfin, le CA Kouba a réussi une bonne opération en arrachant la victoire face au voisin l’OMR El Annasser en s’imposant 2 à 0.

