L’USOA fait taire les rumeurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

On a trop spéculé sur l’important match dont le stade d’Amizour était le théâtre jeudi dernier et qui a opposé l’USOA au RCK.

En fin de compte, les 22 acteurs qui se sont donnés à fond sur le terrain, se sont neutralisés sur un score vierge, zéro partout dans un match très disputé tant sur le plan de jeu que dans les tribunes pleines à craquer pour la circonstance avec un dispositif impressionnant des agents de sécurités.

Ceci étant donné que les Amizourois ont prouvé, une fois de plus, qu’ils ne badinent pas avec l’éthique sportive comme a tenu à le dire l’ensemble des joueurs avant cette rencontre. Ces derniers nous avaient affirmé qu’ils ne tolèrent pas le fait que certains continuent à parler de match combiné, alors que le club est en course pour une place honorable. Les deux équipes entamèrent les débats tambour battant, avec d’emblée une première tentative des Koubéens, sur coup franc botté par Bessaha qui obligera Hammouche à se détendre pour dégager le cuir en corner (4’).

En face, les locaux n’ont pas croisé les bras et loin d’avoir été impressionnés par l’entrée fulgurante des gars de Bouzidi, ils ont cherché à monopoliser le ballon au milieu du terrain. Encouragés par leurs fans, les Rouge et noir d’Amizour ont progressivement pris l’ascendant dans le jeu et se sont même permis le luxe d’inquiéter l’arrière garde adverse à plusieurs reprises par Amroune (11’’) et Aoures (17’).

Et alors que l’on jouait la 20’, Idirene remet sur Amroune qui reprend de la tête et le défenseur du RCK Nait Kalat repousse le ballon de la main. Tout le monde s’est levé pour réclamer le penalty, mais l'arbitre Ghorbal ne branche. On jouait la 30’, une occasion en or s’offre aux hommes de Boussekine. Chihati sert Aoures qui efface deux défenseurs, s’engouffre dans la défense, mais Ghanem intervient pour intercepter le cuir.

En seconde période, la tension monte d’un cran et le jeu s’emballe. Sermonnés par Bouzidi, les Vert et blanc pénètrent sur le terrain, plus que jamais déterminés à glaner les trois points. Et le tempo a été donné par l’omniprésent Ait Ali d’un tir terrible des 20 m, mais qui trouva ce diable de Hammouche à la parade qui dévia en corner (47’).

Les locaux répondent du tac au tac et suite à un joli travail collectif au milieu du terrain, Aoures s’illustre une fois de plus en effaçant un défenseur puis va droit au but, mais rate son face à face avec Ghanem qui repousse le ballon sur Ousmail, ce dernier reprend instantanément, mais à coté du cadre.

Dans le dernier quart d’heure, les Koubeéns poussèrent les Rouge et noir dans leurs derniers retranchements, mais leur jeu sans cohésion ne leur a pas permis de déverrouiller la citadelle formée autour du gardien Hammouche par Kheraz-Benali- Bouali Brikh.

Le staff technique de l’USOA a opté dans cette rencontre pour une tactique qui a énormément gêné l’équipe visiteuse et les hommes du duo Bousekine-Bounif ont su comment fermer toutes les issues à toute l’armada offensive de l’équipe de Kouba, à savoir Metref, Hanifi, Brinis et Maidi.

Il faut dire aussi que Riad Hammouche, le gardien de l’USOA, a été l’homme du match, étant à maintes reprises à la parade. À la 93’, sur un centre de Maidi pour Hanifi trouve Hammouche, encore lui, à la parade. C’est donc sur ce score vierge que l’arbitre Ghorbal met fin aux débats.

Samy. H.