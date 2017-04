Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le président de section de l’US Béni Douala, Hocine Ammam, se dit très content après la victoire de son équipe face au CR Béni Thour et surtout après le faux pas du RC Kouba à Amizour, ce qui leur a permis de prendre seuls les commandes.

«On est heureux après ce succès face à Béni Thour et du faux pas du RCK à Amizour face à l’US Oued Amizour. On est seul leader au classement et on tâchera de maintenir cet acquis jusqu’à la consécration finale».

Et de conclure : «Le plus dur reste à faire. On est appelés à bien négocier cette fin de championnat en allant chercher la victoire à Ouargla avant d’affronter la JSD Jijel chez nous lors du dernier match de la saison. Six points en jeu qu’on doit arracher pour sceller le sort du championnat et accéder en ligue II professionnelle. On est près de notre objectif et on ne doit pas le rater».

Propos recueillis par A. O.