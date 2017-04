Un petit soulagement

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Les Kabyles ont réussi une excellente opération, avant-hier, en battant (1 - 0) le CAB à Sefouhi. Trois points en or pour les Canaris qui augmentent leur chance d’assurer leur maintien parmi les clubs de l’élite.

Avec deux matchs au moins contre l’USMA au stade du 1er novembre et le MCO à Zabana, la JSK aura une bonne opportunité pour gagner encore des places au classement général.

Occupant maintenant la 13ème place avec 25 points, le club kabyle visera au moins 4 points ce qui lui permettra d’atteindre la 11ème place. Autrement dit, déjà avec les matchs retard, la JSK pourra s’approcher de plus en plus du milieu de tableau.

Cependant, les autres concurrents au maintien, à l’instar du DRB Tadjenanet, le RC Relizane ont joué tous leurs matchs, sauf le CAB qui a un autre match retard à jouer et se sera face à l’USMA au stade de Bologhine. La mission du CAB sera très difficile face à l’USMA qui prétend à jouer une compétition continentale la saison prochaine.

Une victoire de l’USMA arrangera les affaires de la JSK pour creuser l’écart sur le CAB. En plus des matchs retard, la JSK recevra deux concurrents au maintien au stade du 1er novembre, à savoir le CSC et le RC Relizane.

Si la JSK parviendra à gagner ces deux matchs, elle assurera son maintien d’une manière quasi officielle. En résumé, le reste du calendrier s’annonce favorable aux Kabyles pour assurer leur maintien.

Cependant, les équipiers du capitaine Rial doivent jouer tous les matchs très au sérieux afin d’assurer leur maintien.

Battre l’USMA, prochain objectif des Canaris

Par ailleurs, les Kabyles reprendront le chemin des entraînements, aujourd’hui, pour préparer le match de mardi prochain face à l’USMA, au stade du 1er novembre.

En effet, une victoire lors de cette rencontre permettra aux Canaris de quitter la zone rouge et de se rapprocher du milieu du tableau. Ayant récolté 7 points sur les 9 possibles, face respectivement au MCA, au NAHD et au CAB lors des trois derniers matchs, les Kabyles veulent un quatrième résultat positif de suite face au Rouge et Noir de la capitale.

M. L.