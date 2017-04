Avec quel moral face au MCA ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le MO Béjaïa a repris le travail, hier, au stade de l’UMA pour régler les dernières retouches d’avant le match du MCA, programmé mardi prochain à 18h au stade du 5 juillet, pour le compte de la mise à jour de la 23e journée du championnat national de Ligue 1.

Boussaada qui a débuté la préparation de ce match il y a trois semaines de cela, peut compter sur les services de Yaya et Ferhat qui seront aptes pour ce rendez-vous et doit se passer des services de Messaadia qui souffre encore de sa blessure.

D’après certaines sources du staff médical, il peut revenir pour le match du CAB. Chamssedine Rahmani qui a fait partie de la liste des 23 joueurs devant participer aux jeux de la solidarité islamique, prévus du 11 au 22 mai 2017 à Bakou (Azerbaïdjan), ratera les matchs du CAB et de l’USMBA comptant pour la 25e et 26e journées, programmées respectivement les 6 et 16 mai prochains.

Concernant la situation administrative de la SSPA/MOB, rien n’augure des journées meilleures car tout est bloqué du fait que le président Hassissen, toujours hospitalisé, est le seul habilité à convoquer une AG des actionnaires. La rue grogne et veut une solution rapide à cette situation qui a trop duré.

Les Crabes veulent du concret pour préparer la saison prochaine dès maintenant en établissant la liste des joueurs à retenir et celle des joueurs à libérer, pour ensuite passer à l’étape de recrutement. Qui osera provoquer ce changement ?

Z. H.