«C’est une victoire à 6 points»

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Très heureux après la victoire réalisée face au CAB, l’entraîneur Mourad Rahmouni a affirmé : «C’était un match à 6 points et on ne devait pas le rater. Notre mission était difficile face à une équipe qui joue, elle aussi, sa survie en Ligue 1 Mobilis, mais on a relevé le défi en la battant chez elle et devant ses supporters.»

«Je sais de quoi Guemroud est capable»

Sur le but inscrit par le jeune défenseur Mohamed Guemroud, le coach kabyle a affirmé : «Je n’ai pas été surpris par le but de Guemroud, car je sais de quoi il est capable. Je l’ai lancé, car j’ai vu qu’il a d’énormes qualités. C’est un élément qui réalisera une grande carrière.»

«J’étais persuadé que mon équipe relèvera le défi»

Même si son équipe a quitté la coupe d’Algérie et la coupe de la CAF, le coach Rahmouni était confiant pour que son club revienne en force en championnat : «Même après notre élimination en coupe d’Algérie puis en coupe de la CAF, j’étais convaincu que mon équipe reviendra en championnat. Le groupe a progressé lors des derniers matchs et j’étais confiant pour que mes joueurs réussissent de bons résultats en championnat. Malgré la difficulté du match face au CAB, mais j’ai cru qu’on réalisera une belle opération», a expliqué Rahmouni.

«Je suis convaincu qu’on terminera la saison en force»

La victoire réalisée face au CAB fera beaucoup de bien aux Canaris. «Je vous avais dit que la JSK ne descendra pas. Il y a un bon groupe qu’on a réussi à libérer et je suis convaincu qu’on terminera la saison en force. Le plus dur est passé et on va prouver que la JSK est toujours debout», a promis l’intervenant.

«J’invite les supporters à envahir le stade face à l’USMA»

«Nous remercions infiniment les supporters qui nous ont soutenu face au CAB. Cependant, je veux un stade plein face à l’USMA. Certes on a fait un match plein face au CAB, mais on a besoin de confirmer face à l’USMA. On leur promet de faire le maximum pour terminer la saison en force», a conclu Rahmouni son intervention.

M. L.