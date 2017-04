«On a failli être lynchés»

Par DDK | Il ya 57 minutes | 62 lecture(s)

Encore une fois, la violence était au rendez-vous lors de la rencontre ayant opposé l’ESBG à l’USMDBK, partie qui n’est pas allée à son terme.

En effet, le leader de la régionale II, l’USMDBK a encore une fois vécu l'enfer, vendredi, cette fois-ci à Bir Ghbalou. Selon le président de section Merzak Medaoui «Encore une fois, on a été mal accueillis. Il a fallu qu’on soit escortés par la police pour pouvoir rejoindre le stade.

À notre arrivée, une foule nombreuse nous attendait à l’entrée de l’antre du football, insultant et intimidant les joueurs. Ils ont tout fait pour déstabiliser les joueurs qui n’ont pu accéder aux vestiaires que grâce à l’intervention énergique du service d’ordre.

Les choses ne se sont pas arrêtées là puisqu’on a été pris à partie par les supporters locaux. Des insultes, des obscénités et des vulgarités ont été proférées à notre encontre, suivis d’une pluie de pierres et de projectiles durant toute la première mi-temps. D’ailleurs, même l’arbitre et le délégué du match n’ont pas été épargnés.

L’un des 50 stadiers est arrivé à menacer nos joueurs en leur disant «Vous allez mourir aujourd’hui!» Les joueurs avaient très peur pour leur vie. À la mi-temps, on avait perdu 2-0 et en rejoignant les vestiaires, le public de Bir Ghbalou ne s’est pas arrêté là dans le registre extra sportif et cela a failli coûter la vie à notre délégation, à l’arbitre et au délégué du match, sauvagement agressés avec toutes sortes de projectiles et autres objets contondants.

Et là, le délégué et l’arbitre de la rencontre a appelé les présidents des deux clubs ainsi que les deux capitaines et ce en présence du commissaire de police et de l’officier de sécurité. Le délégué du match nous a dit texto : «Moi, je ne veux pas mourir, je ne vais pas continuer la partie.

La décision d’arrêter le match a été prise avec le trio et le délégué vu l’insécurité qui régnait. Par la suite, une frange de pseudo-supporters ont envahi les vestiaires et se sont rués pour agresser l'arbitre et nos joueurs. Heureusement que le service d'ordre était vigilant.

Un vrai cauchemar a été ainsi vécu et la délégation de Mirabeau a été contrainte de rester dans les vestiaires jusqu’à l’arrivée des renforts sécuritaires et ce, après que des supporters ont tenté de défoncer les portes des vestiaires occupés par l’USMDBK.

L’équipe de Mirabeau n’a finalement réussi à reprendre le chemin du retour que vers 19h30, soit après deux heures et demie passées dans les vestiaires. Enfin, le président de section Merzak Merdaoui tient à remercier le service de sécurité pour sa vigilance.

Propos recueillis par Samy H.