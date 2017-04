Le GSP et l’ASSN s’imposent chez les garçons et chez les filles

Par DDK | Il ya 57 minutes | 56 lecture(s)

Lors du championnat national interclubs 2017 «Moulay Bachir» que le stade d’athlétisme de Souk El-Tenine (Béjaïa) a abrité les 21 et 22 du mois en cours, le GSP et l’ASSN d’Alger ont décroché les premières places respectivement chez les garçons et chez les filles.

Chez les garçons, le GSP s’est imposé avec un total de 10253 points devant l’AMC Béjaïa 10085 et le MB Béjaia 9871 points alors que chez les filles, c’est l’ASSN Alger qui s’est imposée avec 9647 points devant l’ASFJ Béjaia 8410 et le GS Pétrolier 8377 points.

Ce championnat national qui a été une réussite total sur le plan organisationnel a été rehaussé par la présence d’une délégation de la FAA sous la conduite de son président M. Hakim Dib et de la famille du défunt Moulay Bachir. Au titre honorifique, c’est le GS Pétrolier qui remporte la coupe challenge (filles garçons) avec un total de 18 630 points.

Z. H.