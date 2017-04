Une totale réussite

Par DDK | Il ya 58 minutes | 60 lecture(s)

La dynamique association Tafath n’Laazib de la commune de Oued-Ghir a clos la commémoration du Printemps berbère par l’organisation de la seconde édition du cross de la rivière de Oued-Ghir le samedi dernier du village Laazib au village Tayma, une compétition qui a été rehaussée par une grande participation des écoliers de la région.

Le cross qui a touché plusieurs catégories d’âge, de 7 à 77 ans, a été une réussite totale grâce à la mobilisation de la jeunesse du village ainsi qu’aux aides de certains sponsors à l’image de Toudja, l’APC de Oued-Ghir, la DJS, EURL Moulin Ouarti et de tant d’autres qui ont répondu favorablement aux doléances des organisateurs.

À la fin des différentes courses, des cadeaux ont été remis aux lauréats des 3 premiers dans chaque catégorie et ce, dans une ambiance familiale et festive. Parallèlement à cette activité sportive, les sponsors et les membres du Croissant Rouge Algérien ont pu, grâce à l’association, tenir une exposition à l’école Kheirdine Mohand de Tayma.

Un appel est lancé dès maintenant aux opérateurs économiques de la région afin d’aider ces jeunes volontaires à réussir la 3eme édition qui aura lieu l’année prochaine.

Z. H.