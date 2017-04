«Les plus en forme joueront»

Par DDK | Il ya 57 minutes | 69 lecture(s)

Le MO Béjaïa poursuit sa préparation pour le match de demain contre le MCA, une rencontre qui revêt une grande importance pour le coach Boussaada Abdelwahab. «Sincèrement, c’est un match très important pour moi et pour toute l’équipe. J’aimerai récolter le fruit du travail de plus de 3 semaines en décrochant un probant résultat, surtout qu’à l’aller on a été battus par le MCA. Donc, on essayera de prendre notre revanche. J’espère que mes joueurs seront à la hauteur sur le terrain du 5 juillet que la majorité des joueurs découvriront pour la première fois. Je vais aligner les plus en forme et les plus réguliers dans les entraînements», dira le coach. D’après une source, Boussaada ne va pas aligner Adel Lakhdari et Antar Boucherit pour des raisons disciplinaires, même si ces derniers s’entraînent le plus normalement du monde. Le coach des Crabes a déjà établi un rapport à la direction mais cette dernière tarde à les passer en conseil de discipline. Concernant Messaadia, sa blessure n’est pas aussi méchante qu’on le pensait et d’après un membre du staff médical, il pourra faire le voyage avec le groupe à Alger. Concernant le volet administratif et la position de la SSPA/MOB, les actionnaires sont restés très passifs concernant la situation critique que vit le club des martyrs. Aucune issue ne se profile à l’horizon pour soulager les fidèles supporters qui attendent un geste du wali pour convaincre les actionnaires à s’attabler et trouver les solutions adéquates à cette situation critique qui perdure. Le plus important pour le moment, c’est le match de demain face au MCA, où un sursaut d’orgueil s’impose.

