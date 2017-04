Redouani out pour 15 jours

Par DDK | Il ya 56 minutes | 69 lecture(s)

Coup dur pour la JSK. L’arrière droit de l’équipe, Saadi Redouani, s’est fracturé le coude, hier, lors de la séance d’entraînement et sera ainsi indisponible pendant 15 jours.

C’est lors d’un exercice programmé par le staff technique que le joueur a fait une mauvaise chute. «Redouani souffre d’une fracture au coude et sera out pour une durée de 15 jours. Il sera mis au repos pour se soigner», a déclaré un membre du staff médical. Cette blessure tombe on ne peut plus mal, vu l’importance du joueur dans l’échiquier kabyle. Redouani ratera donc les matchs face à l’USMA, au MCO et au CSC. Le joueur promet néanmoins de tout faire pour revenir en force très vite : «Je suis abattu, cette blessure tombe vraiment très mal pour moi. Cependant, les blessures font partie des risques du métier. Inchallah, je reprendrai le travail dans les plus brefs délais, afin d’aider mon équipe», a déclaré le joueur que nous avons joint hier après-midi. En l’absence de Redouani, c’est le jeune Mohamed Guemroud qui jouera arrière-droit. Le joueur est en train de réaliser de belles performances et son objectif est de continuer sur sa lancée. Par ailleurs, le meneur de jeu Bilel Mebarki et le jeune attaquant Samir Aiboud sont carrément rétablis de leurs blessures. Ils figurent d’ailleurs sur la liste des 19 joueurs convoqués par le staff technique pour le match de demain face à l’USMA. Le retour de ces deux joueurs donnera plus de solutions au coach Rahmouni qui utilisera toutes ses cartes pour que son équipe remporte le match et améliore son classement.

Mise au vert dès aujourd’hui

L’équipe entre en regroupement, aujourd’hui à midi, en prévision du match de demain face à l’USMA. Le staff technqiue kabyle fera de son mieux pour leur assurer la plus grande concentration. Une dernière séance d’entraînement est programmée à 16h au stade du 1er novembre. Le staff technique apportera les derniers réglages au groupe. Il veillera à ce que les coéquipiers de Rial aient la même efficacité que face au CAB vendredi dernier.

M. L.