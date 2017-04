«Seul un miracle…»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 89 lecture(s)

C’est un coach visiblement abattu qui s’est présenté avant-hier à la presse, malgré la victoire de son équipe face au MC El Eulma sur le score de 2-1. Deux réalisations signées vers la fin de la première période de jeu par Khellaf Oussama (43’) et Hamza Ouanes (45+2, SP). Un succès qui s’est avéré finalement insuffisant pour les Béjaouis, accusant toujours deux points de retard sur l’US Biskra (3e, 45 points). Les gars du Sud ont réussi, en effet, à revenir avec une précieuse victoire en déplacement, aux dépens de l’ASM Oran (4-2), alors que le dauphin blidéen (48 points) a lui étrillé l’ASO au stade Boumezrag de Chlef (4-1). Deux résultats quelque peu prévisibles qui réduisent presque à néant les espoirs des Vert et Rouge de la JSMB de remonter sur le podium, à deux journées du sprint final. Le technicien en chef béjaoui a déclaré en substance : «Nous avons réalisé l’essentiel durant le premier half en inscrivant deux buts. Malheureusement, ce succès est loin de nous suffire, après notamment les deux points perdus chez nous contre l’ASO et les deux défaites essuyées face au CABBA et au MC Saida. Mes joueurs ne sont évidemment pas exempts de reproches. Pour ce qui est de nos chances d’accession, je dois dire qu’il nous faudrait un miracle, après les résultats enregistrés par Biskra et Blida en déplacement. Dieu seul sait ce qui s’est tramé sur notre dos». Par ailleurs, force est de reconnaitre que les Béjaouis sont loin d’avoir réalisé un parcours de champion cette saison. Ils ont gaspillé pas moins de 13 unités sur leur terrain. Une équipe qui affiche ses intentions de jouer l’accession se doit de faire le plein chez elle. Ce qui a fait dire aux supporters du club, avant-hier, après avoir pris connaissance des autres résultats de la journée, que leur équipe «avait raté l’accession au stade de l’UMA».

B. Ouari