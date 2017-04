Le MB Bouira accède en inter-régions

Par DDK | Il ya 57 minutes | 62 lecture(s)

C’est fait. Après plusieurs saisons de sur-place, le MB Bouira composte son ticket pour l’accession en division inter-régions.

En effet, c’est en présence d’un public nombreux et d’un DJ que le MB Bouira a fêté son accession après avoir écrasé l’Olympique Tizi Rached sur le score de (4 - 1).

Cette rencontre s’est presque jouée en sens unique, puisque les camarades du capitaine mouloudéen, Saïdoune Amine, ont terminé la première mi-temps sur le score net de (3 -0).

L’ouverture du score s’est faite dans le premier quart d’heure de jeu par l’intermédiaire d’Allouache, sur un joli coup franc de la gauche. Cinq minutes plus tard, Karoun rate lamentablement le second but, lorsqu’il s’est retrouvé face à face avec le portier de Tizi Rached.

Ont joue la demi-heure de jeu. Le buteur Allouache devient passeur, puisqu’il offre la balle du deuxième but 28’ à Ziani, qui d’une belle détente, place une tête impeccable et inscrit le deuxième but. L’OTR subit un nouveau coup franc. Cette fois ci, c’est le capitaine Saïdoune qui, d’une belle frappe, met le cuir dans la lucarne 38’.

À cinq minutes de la pause, l’entraîneur de Tizi Rached, Meftah, joue son va-tout en procédant à trois changements à la fois. Un changement qui n’a pas eu d’effet sur la physionomie de la rencontre, puisque en seconde mi-temps, à la 50’, Saïdoune, qui était visiblement dans son grand jour, récidive en inscrivant le quatrième but, son deuxième personnel, profitant d’un centre de Allouache.

Les visiteurs, qui n’avaient rien à perdre, tentent quelques attaques, et réussiront à réduire la marque à la 60’, par l’intermédiaire de Malek Samir. Le MBB aurait pu ajouter d’autres buts par l’intermédiaire d’Allouache à la 75’, qui réussit à éliminer le gardien de Tizi Rached, mais la balle a été dégagée en catastrophe par la défense.

C’est sur ce score que le referee met un terme à la rencontre. Ainsi, le MBB consolide son poste de leader avec 14 points d’avance sur le dauphin, la JS Akbou, et accède officiellement en division inter-régions. Une première pour le doyen des clubs de Bouira depuis sa création en 1947.

M’hena A.