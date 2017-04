Tizi Rached droit vers la rélégation

Par DDK | Il ya 58 minutes | 55 lecture(s)

C’est la défaite de trop pour l’Olympique Tizi Rached qui n’a plus son destin entre ses mains. Le revers concédé face au champion de la division régionale une, le MB Bouira sur le score de 4 à 1, n’est pas fait pour arranger les affaires des Olympiens qui sont désormais menacés de relégation et sauf un miracle pourra les sauver.

Cette lourde défaite enregistrée au stade Said Bourouba, face aux Bouiris a été très difficile à digérer, par Chabane Meftah et ses joueurs. Car la situation se complique davantage et ce sera vraiment serré, pour les Olympiens de se maintenir en régionale une.

Le purgatoire est plus proche pour l’Olympique Tizi Rached, qui n’a pas su comment négocier ses matchs surtout ceux joués à domicile, en ratant plusieurs points, qui étaient pourtant à leur faveur, mais en vain. Les gars de Tizi Rached doivent faire le plein lors des trois derniers matchs tout en espérant que le NR Bouchaoui fasse des faux pas, pour sauver leur peau et rester dans ce palier.

Un autre club de la wilaya de Tizi Ouzou en l’occurrence le CRBTO qui est aussi dans la zone rouge, a réussi une démonstration de force face au dauphin du championnat la JS Akbou, en s’imposant sur le score sans appel de 3 à 0.

Une victoire qui a permis au club cher au président Moh Nesnas de quitter carrément cette zone de turbulences et de sauver leur saison. Pour les autres rencontres de la journée, le CRB Bordj El Kiffan s’est imposé deux buts à zéro face au WB Saoula, tandis que le match qui devait opposer le NR Dely Ibrahim-NR Bouchaoui n’a pas eu lieu.

La JS Tixéraine a pris le meilleur sur la lanterne rouge le CB Sidi Moussa 4 à 2, tandis que l’ES Azffoun a réussi l’essentiel en battant 1 à 0 l’E Sour El Ghozlane.

La JS Tichy continue son ascension en s’imposant 1 à 0 face à son invité du jour l’ESM Boudouaou. Enfin, l’EC Oued Smar a laissé des plumes à domicile en s’inclinant 2 à 0 devant l’IR Birmandreis.

Massi Boufatis