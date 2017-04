«Nous aurions pu pretendre à mieux»

Par DDK | Il ya 57 minutes | 62 lecture(s)

Le coach de l’US Oued Amizour, Samy Boussekine, revient sur le match face au RCK, affirmant que si l’éthique sportive n’a pas été respectée, il aurait claqué la porte.

La Dépêche de Kabylie : Quelle analyse faites-vous de la rencontre face au RCK ?

Samy Boussekine : C’était une partie très disputée face à un coriace adversaire qui est venu à Amizour avec la ferme intention de garder sa place de leader. Nous avons eu une semaine très perturbée par des trucs extra-sportifs. Nous avons beaucoup de blessés et nous n’avons pas pu présenter notre équipe type. Néanmoins, nous avons pu monter une équipe qui a bien défendu et bien joué en contre. La chose la plus importante pour moi c’était l’éthique sportive. Et si celle-ci n’avait pas été respectée, je ne serais pas resté. Nous n’avons joué ni contre Kouba ni pour Beni Douala. Je suis un éducateur et c’est ma manière de voir les choses. Nous souhaitons bonne chance à Béni Douala et à Kouba.

Cette rencontre avait fait couler beaucoup d’encre et de salive…

Comme je l’ai dit, ni Bounif ni moi ni les gens d’Amizour ne mangeons de ce pain- là. Je ne voudrais ni ne demanderais jamais à un joueur de lever le pied, c’est impossible. Certains des joueurs sont avec moi depuis l’âge de 10 ans. Tu formes et éduques un joueur et à 28 ans tu lui demandes de se trahir… tu l’as tué. Je ne peux pas, ce n’est pas possible. Nous ne sommes ni pour une équipe ni pour l’autre. On joue au football. J’aurais juste aimé entrer sur le terrain avec mon équipe type pour gagner cette rencontre. Il faut que les gens le sachent, le champion sur le terrain c’est bel et bien l’USOA.

Vous auriez pu prétendre à mieux, n’est-ce pas ?

Nous avons fait une prestation correcte, mais mes joueurs ont en effet raté pas mal d’occasions qui auraient pu nous permettre de récolter les trois-points du match. Nous aurions pu prétendre à mieux, mais pas avec autant de blessés. 4 à 5 éléments qui pouvaient postuler à des places de titulaires n’ont pas joué. Mais ceux qui ont joué se sont bien battus. Le match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. C’est ça le football. Sur l’ensemble, le nul est un résultat équitable. Mes joueurs ont été à la hauteur et je tiens à les féliciter.

Un mot sur le trio d’arbitrage ?

L’arbitre, je préfère ne rien dire sur lui. C’est un être humain et il peut faire des erreurs. Je n’ai pas à le juger.

Entretien réalisé par Samy H.