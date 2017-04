Sidi Aïch n’a pas dit son dernier mot

Par DDK | Il ya 1 heure | 172 lecture(s)

En ramenant les trois points de la victoire (2 - 3) de leur match face au NC Béjaïa pour le compte de la 24e journée de la division Honneur de la Ligue de Béjaïa, le SSSA du duo d’entraîneurs Amaouche-Mazri montre bien qu’il compte jouer les trouble-fêtes dans un championnat qui est loin d’avoir livré tous ses secrets.

Pour les Diables Rouges, ce succès acquis hors de leurs bases est le résultat logique du bel état d’esprit d’une équipe qui semble retrouver la joie de jouer sous la houlette d’un staff qui est arrivé à mettre en place la tactique payante, et les résultats en témoignent. Le SSSA a réalisé une excellente opération en préservant sa deuxième place tout en restant dans le sillage de l’US Soummam, l’incontestable leader du groupe, plus que jamais solide à son poste. Pour les hommes de Hakim Dahmani, cette progression au classement est véritablement la suite logique d'une composante qui ne cesse de confirmer son actuelle bonne santé. À trois longueurs du leader -seule équipe, il est vrai, à ne pas avoir connu la défaite-, les camarades de Kikous Cherfi sont dans une position d’attente. À six journées de la fin du championnat, mathématiquement le tour est jouable, à condition de garder cette dynamique pour peu que les moyens financiers suivent. Faisant preuve de régularité dans ses prestations depuis l'ouverture du bal de la compétition, l’équipe de Sidi-Aïch continue d'être l'une des attractions de la division d’Honneur au grand bonheur de ses supporteurs qui attendent de connaître d'autres sensations.

Samy H.