«Battre l’USMA et confirmer notre réveil»

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Pour l’attaquant kabyle Youcef Zerguine, ce match face à l’USMA sera décisif. Il affirme que son équipe visera la victoire pour confirmer les derniers bons résultats enregistrés.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la préparation de l’USMA ?

Youcef Zerguine : Dans la sérénité. Le groupe a travaillé dans de très bonnes conditions et nous sommes concentrés sur notre sujet. Ce match est très important pour nous et notre seul objectif est de bien le négocier.

La victoire réalisée face au CAB vous a fait du bien, n’est-ce pas ?

Effectivement, la victoire face au CAB nous a fait énormément du bien. On a battu un concurrent direct sur son terrain, ce qui est une très bonne chose. Cependant, on doit continuer de cette manière en cherchant d’autres bons résultats à partir du classico face à l’USMA.

Vous avez fourni une très belle prestation lors de ce match…

Pour mon rendement, je préfère laisser le staff technique et les supporters me juger. Je me donne toujours à fond car mon seul but est de servir mon équipe à chaque fois. Je cravacherai encore pour atteindre mon meilleur niveau et aider mon équipe lors des prochaines rencontres.

Comment voyez-vous ce rendez-vous face à l’USMA?

C’est un match difficile face à une équipe qui prétend à terminer la saison sur le podium. Sans doute, notre adversaire viendra chercher un bon résultat. Cependant, les points de ce match sont très importants pour améliorer notre classement. On jouera avec la ferme intention de glaner le gain du match et confirmer les derniers bons résultats enregistrés. Une victoire face à l’USMA nous permettra d’aborder les prochaines rencontres avec un bon moral.

Redouani est blessé au coude et sera absent…

Dommage que Redouani soit absent, cependant on lui souhaite une bonne guérison. Espérons qu’il retrouvera la compétition dans les plus brefs délais, car le club a vraiment besoin de ses services.

On vous laisse le soin de conclure…

Je demande à nos supporters de nous soutenir à fond lors de ce match face à l’USMA, notamment dans les moments difficiles de la rencontre. En tant que joueurs, on ne lésinera pas sur les efforts pour leur dédier la victoire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi