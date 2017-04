C’est sur un air de vacances que se jouera cet après-midi à 16 heures la 29e et avant dernière journée de la division Honneur de Tizi-Ouzou avec le déroulement de sept matchs. Un round sans grand enjeu, sachant que le champion et les relégués sont déjà connus. Mais il y a tout de même lieu de s’attende à des parties de football intéressantes entre les différents antagonistes qui joueront sans pression et totalement libérés. Une donne qui promet de donner lieu à un bon football à travers les 7 terrains de la wilaya, notamment à Draâ Ben Khedda où le leader, l’OS Moulediouane, accueillera l’O Tizi-Gheniff dans un match qui sera une occasion pour les Oiseaux de fêter leur accession en régionale. À Ouadhias, le dauphin, la JS Boukhalfa, qui croisera le fer avec le FCO local, aura sans doute à cœur de confirmer son bon parcours. La JSC Ouacifs qui constitue la révélation de la saison ne devait pas laisser, elle aussi, filer l’occasion de gagner face au KC Taguemount Azouz et de consolider à l’occasion sa troisième place au classement. Dans le bas du tableau, le match qui opposera le CRB Mekla à l’ASC Ouaguenoun ne manquera sans doute pas d’intérêt. La partie s’annonce attractive entre les locaux qui ont la coupe dans la tête et les visiteurs qui s’attendent à un repêchage pour leur maintien en division honneur. Un miracle qui ne fera que du bonheur à cette équipe qui a joué pour l’éthique en dépit de sa position de relégable.

S. K.