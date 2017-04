«On va aborder ce match sans pression»

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Pour en savoir plus sur le climat qui règne dans le groupe à la veille de la rencontre face au MCA, Belkacemi Abdelfetah parle de ce match et de la situation du club.

La Dépêche de Kabylie : Comment voyez-vous le match contre le MCA ?

Belkacemi Abdelafetah : Ce sera un match très difficile pour les deux équipes, mais un bon résultat est possible pour nous au 5 Juillet, car nous aborderons ce match sans aucune pression. La tâche ne sera pas facile devant une équipe qui renferme de talentueux joueurs, mais nous avons, nous aussi, des atouts à faire valoir.

Qu’en est-il de la préparation ?

On s’est préparés le plus normalement du monde, malgré les problèmes que vit le club. Nous essayons de laisser de côté les problèmes et de nous concentrer sur ce que nous ferons sur le terrain.

Les supporters s’inquiètent réellement pour le club…

Les supporters du MOB sont l’âme du club et c’est leur droit absolu de s’inquiéter de la situation de leur équipe. C’est le moment de la conjugaison des efforts de tous pour sauver ce qui peut l’être. Le club a besoin de tous ses enfants et de notre côté, nous jouerons à fond tous les matchs qui restent, afin d’honorer les couleurs du club.

Entretien réalisé par Z. H.