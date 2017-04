Les Crabes visent un exploit

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

L’équipe du MOB affrontera, aujourd’hui au stade du 5 juillet, le MCA, pour le compte de la mise à jour de la 23ème journée du championnat de Ligue 1 professionnelle. Un match qui revêt une grande importance pour les Béjaouis qui veulent renouer avec les bons résultats. Les camarades de Messaadia, qui revient après une méchante blessure, sont appelés à fournir beaucoup d’efforts s’ils veulent réaliser un bon résultat devant une formation qui carbure bien ces derniers jours. Les joueurs du MCA possèdent, en effet, un volume de jeu supérieur à celui des MOBistes qui n’ont pas joué depuis un mois. Les capés de Boussaada n’ont par ailleurs rien à perdre lors de ce match, puisque les dés sont jetés concernant le maintien. Mais ils doivent honorer le statut du club et jouer pour l’éthique sportive.

Benali, Yaya, Salhi et Boucherit non convoqués

Jouer sans pression pourrait les aider à réaliser une belle prestation, contrairement aux Algérois qui ont l’obligation du résultat. à la fin de la séance d’entrainement d’hier matin, Boussaada a établi la liste des joueurs concernés par le match d’aujourd’hui. Il a convoqué tous les joueurs, excepté Benali, Yaya, Salhi et Boucherit. Concernant Benali, l’enfant d’Oran n’a pas encore récupéré et manque de compétition, alors que Yaya a rechuté après une courte reprise avec le groupe. Salhi quant à lui est suspendu et Boucherit a été écarté pour non justification de ses absences. Il doit d’ailleurs répondre prochainement de ses actes devant le conseil de discipline.

Z. H.