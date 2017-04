Victoire impérative pour les Canaris

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

La JSK recevra l’USMA, ce soir à 18h au stade du 1er novembre, pour le compte de la mise à jour de la 23ème journée du championnat de Ligue 1.

Ce classico sera d’une extrême importance pour les Kabyles qui jouent leur survie en Ligue 1. Ils sont contraints de gagner le match pour augmenter leur chance d’assurer leur maintien. «Ce match face à l’USMA est très important pour la suite du parcours. La JSK joue pour assurer son maintien et nous sommes dans l’obligation de gagner la partie. Les joueurs sont concentrés sur leur sujet et joueront avec la ferme intention de glaner le gain du match», a déclaré l’entraîneur Rahmouni. Côté effectif, seul l’arrière droit Saadi Redouani sera absent. Ayant contracté une blessure au coude, le défenseur kabyle a déclaré forfait pour cette confrontation. Cependant, le coach Rahmouni comptera sur le jeune Guemroud pour le remplacer. Pour les autres postes, le staff technique kabyle aura plusieurs choix pour composer son équipe type. Il utilisera toutes ses cartes gagnantes et son seul objectif est de préserver les trois points à Tizi-Ouzou.

Ultime séance hier à l’heure du match

Les Kabyles devaient effectuer leur dernière séance d’entraînement hier après-midi à l’heure de la rencontre (18h). Le staff technique a apporté les dernières retouches en prévision de ce rendez-vous. Le coach Rahmouni a demandé à ses éléments d’être concentrés tout au long du match pour glaner les trois points de la confrontation.

