Darguina attend de connaître son adversaire

L’équipe de volley-ball des minimes garçons de la JS Darguina, qualifiée pour les demi-finales de la coupe d’Algérie, doit encore patienter pour connaître son adversaire. Tandis que l’autre demi-finale s’est déjà jouée vendredi dernier et le PO Chlef s’est qualifié, au détriment de la JS Ighram, sur le score de 3 sets à 2. La JS Darguina s’est qualifiée pour les demi-finales le 8 avril, au détriment de l’AST Kerma, à l’issue du match qui s’est déroulé à la salle Haïzer de Bouira. Les protégés de l’entraîneur Mokrane Mokrani ont rencontré d’énormes difficultés pour prendre le dessus sur leurs adversaires du jour. Menés par deux sets à zéro, les garçons de la JSD ont réussi à renverser la situation et remporter la rencontre. Pour rappel, en huitième de finale, le match entre CO Collo et la GS Pétroliers s’était soldé sur le score de 3 sets à 2 en faveur de Collo, mais l’on attend la décision de la CRFQD de la FAVB qui désignera le vainqueur, car la GS Petroliers avait émis des réserves. Le club qui sera désigné vainqueur par la CRFQD affrontera l’équipe de Mansourah en quart de finale. Ce n’est qu’à ce moment-là que la JSD connaîtra enfin son adversaire en demi. Le président de la JSD, Djamel Merar, ne cache pas sa préférence pour la GS Pétrolier. «Ce sera intéressant de voir une confrontation entre deux extrêmes : d’un côté, le club le plus riche d’Algérie et de l’autre la JSD, le club le plus pauvre». Il est vrai que la JSD ne fonctionne que grâce au soutien des autorités locales et à la contribution de précieux donateurs de la région. L’équipe s’entraîne sur un terrain aménagé sur les abords de l’Oued Agrioune car l’unique salle du CSP de la commune ne peut accueillir tous les sportifs de la région. Malgré tout, les jeunes de l’équipe sont avides de trophées et se surpassent à chaque fois en relevant le défi. Mais pour permettre à ces jeunes athlètes de continuer sur leur lancée, le président lance un appel à tous ceux qui peuvent apporter leur aide à l’équipe. Un appel adressé surtout aux opérateurs économiques, pour d'éventuels sponsorings.

Saïd M.