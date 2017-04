Le MC Bouira entretient l’espoir du maintien

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Victoire salutaire du MC Bouira (3 - 2) à M’Chedallah face à la JSM locale. Les protégés de l’entraîneur Tellal Ali savaient qu’ils n’avaient plus droit au faux pas, s’ils veulent évoluer la saison prochaine dans la même division. La rencontre s’est déroulée en présence d’un important dispositif sécuritaire et un stade archicomble bien que la JSM n’était concernée ni par le titre ni par la relégation, puisqu’elle occupe la cinquième place (40 points). Le début de match a vu les locaux rater plusieurs occasions de but repoussées par le portier du MCB Maayouf, visiblement dans son grand jour. Ce dernier était décisif dans plusieurs actions de but. La JSM domine, soutenue par son public qui a exercé une véritable pression sur les joueurs. Pris de panique, les joueurs de la JSM ont commis des bévues. Une fois la pression retombée, les joueurs du MCB, très calmes et sereins, quittèrent leur tanière se sont mis en attaque. La première action de MCB est survenue à la 35’, lorsque le tonitruant Hidouchi élimine trois joueurs maillotins, place un tir à ras terre et rate de peu le cadre. À cinq minutes de la pause, l’attaquant du MCB Nacef, véritable poison pour la défense maillotaine, ouvre le score après avoir été bien servi par Kamel Tellal. En seconde mi-temps, les maillotins s’installent carrément dans le camp adverse, et seul l’attaquant Nacef était aux aguets attendant les longs dégagements de ses coéquipiers. À la 60’, Menouar remet les pendules à l’heure. Néanmoins, la joie des joueurs et celle des supporters maillotains fut de courte durée, puisque cinq minutes plus tard, sur un joli travail du duo Nacef et Khazem, ce dernier remet la balle pour Tellal Mohamed, qui, d’un tir enveloppé, place la balle dans le camp adverse et donne de nouveau l’avantage à son équipe. C’est la panique du côté maillotin qui s’est de nouveau remis en attaque sous une terrible pression du public. Cinq minutes plus tard, Hamaz assomme les maillotins en inscrivant le troisième but sur coup franc direct. Grosse déception et colère du public maillotin dont certains ont tenté de s’introduire sur le terrain. La partie a été alors arrêtée, et le service d’ordre a été renforcé. Après plus de dix minutes d’arrêt de jeu, le délégué du match, en concertation avec les arbitres et services de l’ordre, décident de reprendre le jeu. Mais il était déjà trop tard, malgré la domination de la JSM et un deuxième but inscrit par Menouar sur penalty. Ainsi, c’est le MCB qui glane trois précieux points et partage désormais la 14ème place ex aequo avec l’USM Béjaïa (31 points), à deux points de l’OS El Kseur, (33 points) et trois du duo ES Timezrit - CRB Isser (34 points chacun). À noter qu’à trois journées de la fin du championnat, le MCB n’a toujours pas assuré son maintien.

M’hena A.