129 participants au rendez-vous

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le club sportif amateur Imsdurar du village Aït Arvi a organisé, samedi dernier, en collaboration avec la direction de la maison de jeunes d’Iferhounène, un cross qui a vu la participation de 129 athlètes, entre filles et garçons, toutes catégories confondues (Cadettes, minimes, benjamines, et école). En effet, si les itinéraires convergent tous vers la maison de jeunes d’Iferhounène, néanmoins les distances sont différentes. À la fin de la course, des prix et des médailles ont été remis aux quatre premiers de chaque catégorie, ainsi que des diplômes de participation avec classification à tous les concourants.

Madjid A.