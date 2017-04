11 pays étrangers attendus

Par DDK | Il ya 27 minutes | 17 lecture(s)

L’édition de 2017 du semi-marathon international de la ville de Béjaïa sera marquée par le changement de l’itinéraire de la course.

Lors d’un point de presse organisé, avant-hier, au salon d’honneur du stade Opow de Béjaïa par les organisateurs du semi-marathon international de la ville de Bejaia, un aperçu a été donné sur l’état de l’avancement des préparatifs et les nouveautés de cette 12e édition prévue pour le 12 mai. La conférence de presse a été animée par Fatah Haddad, président de l’AMCB et de la commission d’organisation ainsi que par Karimou Adounane, DTS du club et président de la commission technique. Ainsi cette 12e édition sera marquée par le changement d’itinéraire, dont le départ sera donné devant le stade Benallouache, pour atteindre le carrefour d’Ibourassen dans la commune d’Oued Ghir et revenir jusqu’au point de départ. Le programme est gardé, comme l’année écoulée, avec le déroulement de 3 courses, à savoir celle des enfants (3 km), la course populaire (7 km) et le semi-marathon (21,097 km). Le village du semi-marathon sera installé le mardi 9 mai sur l’esplanade de la wilaya, où il y aura de l’animation et des expositions des partenaires. Jeudi 11 mai, une conférence sur la médecine du sport sera animée par des invités de marque, à l’image du Dr Meraghni, du professeur Pellerin, du docteur Si Larbi et du docteur Rivoalan, des orthopédistes qui vont aborder des thèmes liés à leur spécialité. Concernant le côté organisationnel, Fatah Haddad a assuré que pas moins de 300 juges seront réquisitionnés le jour J, 17 ambulances équipées et médicalisées seront réparties sur tout le parcours et 8 médecins prendront place à l’arrivée. Pour ce qui est de la participation étrangère, le président de la commission d’organisation a affirmé que «le plateau mondial comprendra 15 athlètes (10 hommes et 5 femmes) qui viendront respectivement du Kenya, Ethiopie, Erythrée, Espagne, Afrique du Sud et du Maroc. À cette liste, s’ajoutent d’autres étrangers qui viendront avec leurs propres moyens de Tunisie, France, Portugal, Chine et de Suisse. L’éthiopien Lema Biru Dida, vainqueur de la dernière édition avec un chrono de 1h03’52 ‘’ défendra, ainsi, son sacre le 12 mai prochain. Pour ce qui est de la participation algérienne, elle se composera de l’élite nationale, à l’image de Khoudir Aggoune, Meftah Fethi, champion d’Algérie ainsi que la section militaire. S’agissant des subventions et aides étatiques pour la réussite de ce grand évènement, notre interlocuteur affirme : «à part l’APC de Béjaïa et la DJS, on a rien reçu ni de l’APW ni de quelqu’un d’autre. Cette année, nous avons signé des contrats de sponsoring avec d’autres firmes à l’image de Brandt qui sera, avec Ifri, les sponsors majeurs du semi-marathon international de la ville de Béjaïa’’. À noter que les organisateurs ont reçu le certificat de l’AIMS concernant la conformité du parcours et de la distance après le passage à Béjaïa de Georgios Doussis, un mesureur grec, le mois passé. Ces derniers tablent sur un bon chrono (environ 1h01’) lors de cette édition afin d’intégrer le top 10 mondial. Sur un autre sujet, les organisateurs ont décidé de venir en aide aux associations caritatives, notamment en prenant en charge la coupe de wilaya des écoles d’athlétisme qui aura lieu le 1er mai. Cette compétition sera, donc, sponsorisée par le semi-marathon de bout en bout avec des récompenses aux lauréats en contrepartie d’un défilé sous les couleurs du semi-marathon, histoire de rendre plus visible et attractive la compétition. Une autre aide est destinée par les organisateurs à une athlète de l’AMCB, blessée lors des entraînements, dont l’état de santé nécessite une prise en charge. Par ailleurs, pour le volet hébergement, le président de la commission MTH et les organisateurs ont réquisitionné un établissement scolaire ainsi que plusieurs hôtels et auberges de la région.

