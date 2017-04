Les clubs amateurs attendent toujours

Par DDK | Il ya 27 minutes | 21 lecture(s)

Au moment où les clubs amateurs des autres wilayas, évoluant dans les différents paliers, ont reçu la subvention complémentaire du MJS, ceux de Béjaïa attendent toujours leur quotepart. «La DJS n’a toujours pas viré cette subvention. Au moment où je vous parle (hier ndlr), on n’a toujours rien reçu. Pourtant ils nous ont réunis pour signer une pétition de remerciement au ministre, mais on ne voit rien arriver. En tous les cas, ce sera une bouffée d’oxygène pour nous. Cela va nous aider à épurer certaines dettes. Mais on attend», ont déclaré plusieurs présidents de club évoluant en régionale 2. Pour rappel, ces subventions du fonds national sont attribuées aux équipes de football des clubs amateurs suite à un accord entre le ministère et la FAF, établi en 2010. Donc, les clubs amateurs vont bénéficiés d’une subvention et c’est valable pour les 48 wilayas. La politique du MJS c’est de venir en aide à ces clubs parce qu’ils sont considérés comme les réservoirs des clubs professionnels. Concernant le montant, il sera alloué par palier. Ainsi, l’USO Amizour évoluant en DNA va bénéficier de 400 millions de centimes, la JS Tichy et la JS Akbou évoluant en régionale 1 vont bénéficier de 150 millions, alors que l’USM Béjaïa, CRB Kherrata, OS El Kseur, O. Akbou, G. Béjaïa, de la régionale 2, vont recevoir 100 millions chacun. Enfin, les 16 clubs de la division honneur et les 9 du pré-honneur vont bénéficier d’une subvention de 50 millions de centimes.

Samy H.