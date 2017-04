L’US Kemouda au tournoi du Luxembourg

Par DDK | Il ya 27 minutes | 17 lecture(s)

L’US Kemouda, à travers sa section de karaté, prendra part au tournoi international du Luxembourg prévu en septembre prochain. La section de karaté-do de l’US Kemouda qui a déjà participé à deux tournois internationaux, en Turquie (Novembre 2015) et au Maroc (Février 206), avec à la clé sept titres remportés, est donc invitée au tournoi qui aura lieu du 16 au 18 septembre prochain au Luxembourg. Douze athlètes seront du voyage au Luxembourg (7 filles et 5 garçons). Ces karatékas seront accompagnés par le président du CSA Ahcène Hamdani, le secrétaire du clu, Rabah Lamrani, le coach Samir Ikhlif et son adjoint Cherik Youva. La section de karaté-do de l’US Kemouda sera donc représentée par des athlètes de toutes les catégories jeunes (des benjamins jusqu’aux juniors). Les responsables de l’US Kemouda misent sur une participation positive avec à la clé des titres à remporter et représenter dignement l’Algérie en général et la Kabylie en particulier. «On veut que cette participation, la troisième du genre, soit une totale réussite pour nos athlètes en raflant des titres dans les différentes catégories et en honorant les couleurs nationales dans cette joute internationale qui connaîtra la participation de plusieurs équipes de différents pays du monde», a déclaré Rabah Lamrani, secrétaire du club. Et de conclure : «On a une section de karaté qui renferme des athlètes d’un bon niveau. On souhaite que ces derniers puissent se distinguer, dans le proche avenir, en se frayant des places dans les différentes sélections nationales. Ce tournoi international du Luxembourg va servir de préparation à nos athlètes et va leur permettre de progresser davantage et de connaître le haut niveau, comme ça été le cas en Turquie en novembre 2015 et à Marrakech (Maroc) en février 2016». L’US Kemouda compte marquer de son empreinte cet évènement international.

Massi Boufatis