Un jubilé en l’honneur de Saïd Idrenmouche

Il ya 27 minutes

À l’initiative de la direction de l’USM Draâ Ben Khedda et du conseil communal des sports de Draâ Ben Khedda, un jubilé sera organisé, le samedi 29 avril au stade Kaci Ali, pour honorer l’ancien joueur Saïd Idrenmouche. Ce joueur pétri de qualités qui a beaucoup donné aux Ciel et Blanc durant sa riche carrière de footballeur, retrouvera ses ex-partenaires du club et des autres clubs qu’il a affrontés lorsqu’il portait les couleurs de l’USMDBK. Plusieurs équipes ont été invitées à prendre part à ce tournoi, qui regroupera l’USMDBK, la JS Kabylie, la JS Tadmaït, le NARB Reghaia, la JS Issers, l’ES Dellys, le CRB Dar El Beida, le CERB Bordj El Kiffan, l’équipe de Meftah (ex-Rivet), l’USMMC, la JS Bordj Ménaïel et l’ESM. Les anciens joueurs, à l’image des Kherchaoui Hocine, Madour Omar, Tamache, Amrous Ahmed, Iratni, Zeghdoud, Aliouat, Kourifa, Noumi, Bouhedi Ali et Abdoun Mustapha, vont certainement épater le public qui se déplacera au stade pour assister à ce jubilé et honorer l’ex-joueur Saïd Idrenmouche qui a beaucoup donné au football local et régional et même national à son époque avec l’USM Draâ Ben Khedda, son club de toujours. Tous les invités seront conviés, à partir de 11h à l’hôtel Les deux palmiers pour déguster un couscous traditionnel dans une ambiance familiale entre anciens dirigeants et joueurs de la balle ronde de l’USMDBK, de la JSK et autres invités de marque.

M. B.