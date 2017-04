«Ce sera difficile à Dar El Beïda»

Par DDK | Il ya 27 minutes | 22 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Selon les observateurs, l’USOA a fourni une bonne prestation lors du dernier match face au RCK…



Riad Hammouche : Ils disent vrai et je dirais que si notre équipe n'était pas asphyxiée par un problème financier, elle aurait pu prétendre très facilement à la première place. Nous avons des joueurs de qualité et on produit du beau jeu. On travaille dur et les résultats sont là. On a réalisé un grand match devant le RCK. On aurait aimé l’emporter mais, que voulez-vous, c’est ça le football. Maintenant, il faut voir devant et essayer de rester concentrés pour la suite du championnat. Notre objectif est de soigner notre classement pour une place sur le podium en fin de saison.

On dit que le championnat de cette saison est plus facile...

Oui, les clubs qui ont les moyens pouvaient facilement prendre le large. Il n’y a pas une équipe qui domine le championnat. L’écart est réduit, mais c’est ça le football. On pouvait espérer mieux mais le manque de moyens financiers nous a fait perdre beaucoup de points.

Vous avez un déplacement difficile à Dar El Beida. Comment entrevoyez-vous cette rencontre ?

J’ai dit que toutes nos rencontres sont difficiles à négocier que ce soit chez nous ou à l’extérieur et la confrontation face au CRBDB en est l’une d’elle. La formation de Dar El Beida est solide et coriace. Nous allons faire en sorte de ne pas laisser se reproduire le même scénario que celui de Reghaia. On fera tout pour conserver notre place sur le podium et nous nous y rendrons avec un bon état d’esprit pour réussir quelque chose de positif.

Un mot pour terminer…

Mon souhait est de terminer la saison à une place honorable. Ceci dit, je dirais qu’au vu de nos prestations durant toute la saison, l’USOA ne mérite pas de rester dans cette division. Avec un peu plus de moyens, le club pourrait retrouver facilement sa place en Ligue 2.

Entretien réalisé par Samy H.