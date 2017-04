L’USM Draâ Ben Khedda à 90’ du bonheur

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Le championnat de la Régionale II s’achemine vers la fin. Il ne reste que deux journées à jouer.

Il va sans dire que les dés sont bel et bien jetés, avec l’accession officielle de l’USMDBK, puisque la Ligue vient de leur attribuer le gain du match de vendredi dernier face à Birghbalou. À cet effet, toute la ville de Mirabeau vibre au rythme de la rencontre attendue pour demain et qui consacrera l’USMDBK champion de la Régionale II groupe A et qui réalisera du coup une accession en régionale 1 qui rentrera dans les annales de l’histoire de ce prestigieux club qui a tant donné de joueurs de talents pour la JSK. L’USMDBK, le leader incontesté du groupe et fort d’une avance de douze points s’apprête à fêter cette accession avec ses supporters et entend continuer dans la voie du succès. Les joueurs de l’entraîneur Nacer Zekri tiennent à offrir la victoire, qui sera celle du sacre avant terme, à leur nombreux public. C’est donc la fête qui se prépare au stade mythique Oukil Ramdane de Tizi Ouzou car un seul point suffira pour le bonheur et c’est tout à fait dans les cordes des coéquipiers de Benoufella qui recevront en la circonstance la formation de l’Olympique d’El Kseur. Cette dernière, qui pratique un beau football, tentera de plaire et de freiner l’ardeur des locaux qui sont déterminés à empocher les trois points de la victoire pour assurer définitivement la montée à l’étage supérieur. En tous les cas, à Mirabeau, les préparatifs vont bon train pour fêter comme il se doit cette deuxième accession consécutive dans une ambiance de ferveur.