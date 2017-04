Mustapha Dahleb et Madjid Bouguerra parrains de la 6e édition

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

La 6ème édition du tournoi international des U14 qu’organise le CR Béjaïa aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 2017 sur trois sites, à savoir le stade scolaire, le stade Benallouache et l’Opow. Elle sera parrainée par deux stars du football national, à savoir Mustapha Dahleb, ancien joueur du PSG, et Madjid Bouguera, ancien joueur de Glasgow rangers (Ecosse). Bien que la date limite pour les inscriptions soit encore loin (30 mai 2017), 14 équipes, en plus du CRB, club organisateur, ont déjà confirmé leur participation. Il s’agit de Kais de Khenchela, JTO de Ghardaïa, ASCAB d’Ait Bouyahia (Béni Douala), MC Timezrit (Béjaïa), MB Kaous (Jijel), ACM Souk Ahras, ASSW Jijel, CASA Souk Ahras, WA Batna, CSG Oued Athmania (Mila), ECF Casablanca (Maroc), FC Hammamet (Tunisie), CO Kram (Tunisie) et l’US Maubeuge (France). Le président du CRB et de la commission d’organisation, Zahir Harkati, table sur une participation de 16 clubs qui seront répartis en 4 groupes de 4 chacun. Les organisateurs comptent beaucoup sur l’aide des autorités locales pour la réussite de cet évènement international qui aura lieu avec l’accord du MJS et sous l’égide de monsieur le wali de Béjaïa, mais ils n’ont pas omis de contacter les opérateurs économiques privés de la région pour une éventuel aide. Tout est fin prêt pour le jour J concernant le côté organisationnel, où plusieurs auberges ainsi qu’un hôtel ont été réquisitionnés pour la circonstance. La préparation se poursuivra pour les autres aspects, surtout que l’équipe dirigeante a acquis une certaine expérience lors des précédentes éditions.