Échec interdit pour l’US Soummam

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Le grand format de ce vingt-cinquième round est incontestablement le derby qui opposera le leader incontesté du groupe, l’US Soummam à son homologue d’Ighil Ouazzoug. Le match s’annonce difficile pour les deux teams et les Banlieusards veulent préserver l’éthique sportive en jouant pleinement cette rencontre, alors que les gars de l’USS sont déterminés à poursuivre sur leur lancée. Mais les hommes de Milouzi devront sortir le grand jeu afin d’engranger la totalité du gain, au risque de se faire doubler par les autres candidats au trône. En allant croiser le fer avec le NB Taskriout dans son antre même, l’équipe de Tazmalt, actuellement deuxième au classement, sait que désormais il n’y a plus de place à l’échec pour espérer atteindre l’objectif assigné, celui d’accéder en régionale II. Un résultat autre que la victoire à Taskriout amenuiserait davantage les ambitions affichées. De son côté, le SS Sidi-Aïch qui n’a pas encore dit son dernier mot n’aura pas trop de difficultés devant son public pour venir à bout de son adversaire, l’AS Oued Ghir qui piétine au fond du tableau à moins que le hasard n’en décide autrement. En effet, le doyen table sur une victoire tout en tendant une oreille attentive vers les autres stades et en espérant des faux pas des autres meneurs pour s’accaparer la première place.