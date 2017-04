Le NE Bouira chute lourdement face au CF Akbou

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Le club féminin des U20 Noudjoum Bouira, NEB, s’est lourdement incliné, avant-hier mardi, à domicile face au CF Akbou, une rencontre comptant pour la mise à jour de la 13e journée. Huitième au classement général, le club féminin de Bouira - l’unique équipe féminine de football en exercice dans la wilaya de Bouira - a été accroché par une coriace équipe d’Akbou, le CFA, finaliste de la coupe d’Algérie (2016/2017). L’équipe drivée par Tassadit continue courageusement, en dépit du manque de moyens et d’encadrement technique, à disputer les matchs avec motivation et optimisme, en attendant des pouvoirs publics, notamment le secteur de la jeunesse et des sports, de concrétiser leur promesses quant au développement du sport féminin. Le NEB a, donc, affronté une très bonne équipe de CF Akbou drivée par l’entraîneur Bensroune Ali, conseiller en sport et qui est à la barre technique de l’équipe pour la troisième saison de suite. A signaler, dans la foulée, que le CFA disputera sa troisième finale de coupe d’Algérie de suite, après celle de 2014-2015, et de 2015-2016 qu’elle a d’ailleurs remportée (2 - 1) face à Affak Relizane. Cette saison, elle affrontera en finale les Constantinoises du FCC le 6 mai prochain. A ce sujet, le président de CSA CFA, Omar Merabti, confie : «c’est un travail de longue haleine, nous avons trois catégories qui ont atteint les ½ finales cette saison, à savoir les U17, qui se sont inclinées devant l’équipe d’Alger-centre, les seniors, ont été battues par l’équipe d’El Khroub, et les U20, qui, elles, ont écrasé l’AS Oran-centre sur le score net de (4 – 0) ». «L’équipe, enchaîne M. Merabti, compte de très bonnes joueuses, à l’instar de Aïtoul Feriel et Bechroum Racha…». Avec cette victoire, le CF Akbou monte à la deuxième place avec 29 points à un seul point du leader, l’AS Évasion de Béjaïa, son prochain adversaire. Sur les 11 matchs disputés, le CFA a remporté 9 victoires, deux matchs nuls et n’a perdu aucun match. De son côté, le NEB occupe la huitième place avec huit points (2 victoires, 2 matchs nuls et 8 défaites). À noter enfin que le NEB se déplacera, samedi prochain, à Amizour pour croiser le fer avec l’ESF Amizour qui occupe l’avant-dernière place.

M’hena A.