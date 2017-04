«Je reste confiant pour l'accession»

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

L’entraîneur du RC Kouba Youcef Bouzidi affirme qu'il reste toujours confiant quant aux chances de son équipe pour l'accession, après le match nul concédé par son équipe devant l'USO Amizour (0 - 0), dans le cadre de la 28e journée de la Division nationale amateur de football (Gr. Centre). «En dépit de ce résultat qui n'arrange guère nos affaires, je reste confiant quant à nos chances d’accéder en Ligue 2. C'est vrai que nous avons grillé un joker, mais il reste encore deux matchs et tout reste possible", a affirmé le coach de la formation koubéenne. À l'issue de ce match nul, le RCK cède son fauteuil de leader au profit de l'US Beni-Douala, vainqueur à domicile face au CR Béni Thour (3 - 1), une victoire qui permet aux hommes de Nechma de distancer les Koubéens de deux-points, à deux journées de la fin du championnat. «C'était le match qu'il fallait gagner mais malheureusement, on n’a pas pu atteindre cet objectif. Les joueurs n'ont pas été lucides devant les buts adverses en ratant plusieurs occasions de scorer. À partir de là, la victoire était impossible à décrocher», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : «Je vais remobiliser les joueurs en vue des deux derniers matchs de la saison qui s'annoncent décisifs. Nous devons rester mobilisés d'autant que rien n'est encore perdu", a-t-il conclu. Ainsi l’accession passera par Ouargla puisque lors des deux dernières journées, le RCK accueillera le RC Boumerdès avant de se déplacer lors du dernier match à Ouargla pour affronter le MB Rouissat alors que l’US Beni Douala effectuera le voyage au Sud pour croiser le fer avec le MC Mekhadma avant de recevoir la JSD Jijel lors de l’ultime journée.

Samy H.