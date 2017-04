La 29e journée reportée au 13 mai

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

La Ligue Nationale du Football Amateur (LNFA) vient d’informer les clubs via son site Internet que la 29éme journée championnat (Groupe EST, Centre et Ouest) prévue les 28 et 29 courant est reportée au 12 et 13 mai 2017, alors que la dernière journée prévue pour les 12 et 13 mais est décalée en conséquence aux 19 et 20 mai 2017. Selon nos informations, ce report va permettre d’étudier les réserves formulées par le club de l’USM Annaba sur ce qui s’est passé à Tougourt face au NRB Tougourt local le weekend dernier pour le compte de la 28eme journée du groupe Est.

S. H.