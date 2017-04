«Nous avons fléchi en seconde période»

Par DDK | Il ya 7 minutes | 13 lecture(s)

Les joueurs du MOB n’ont pas pu réaliser l’exploit pour lequel ils se sont déplacés à Alger, en concédant une défaite lourde sur le score de (4 - 1), avant-hier. Le coach du MOB a opté pour un schéma tactique défensif, en ne laissant que Belkacemi en pointe, avec 3 milieux récupérateurs et des milieux offensifs qui sont plus des milieux défenseurs qu’offensifs. Chose qui a permis aux Algérois de dominer les débats et de créer plus d’occasions de buts. Cette tactique a fini par donner des fruits en première mi-temps, puisque les Crabes sont revenus au score par l’intermédiaire de Bouchema, 5 minutes seulement après l’ouverture du score des camarades de Zerdeb. Le but mobiste est venu après une très bonne combinaison entre Belkacemi et Bouchema. La seconde période n’a pas été à la hauteur de la première malgré les changements opérés et l’incorporation de Boulemdaïs, Mouhli et Messaadia en fin du match. Les Algérois ont réussi l’exploit d’inscrire 3 autres buts. Joint après le match, l’entraîneur du MOB, Boussaâda Abdelwahab, a notamment déclaré : «Honnêtement, j’étais très content du rendement de mes joueurs en première mi-temps, où nous avons pu tenir tête aux Algérois. En seconde période, mes joueurs ont fléchi par manque de compétition et de motivation. Je leur ai, alors, donné des conseils stricts pour annihiler les attaques du MCA, mais mes défenseurs ont commis des erreurs de débutants qui nous ont coûté très cher. C’est la loi du sport qu’on doit accepter tout en continuant à travailler». À signaler que le premier responsable du volet technique a accordé 3 jours de repos aux joueurs. La reprise est programmée pour samedi prochain à 16h au stade de l’UMA.

Z. H.