Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

L’attaquant Mehdi Benaldjia a été accusé par certains fans kabyles de les avoir insultés après le match contre l’USMA. Joint hier après-midi, le joueur rejette catégoriquement ces accusations : «C’est faux, je n’ai jamais insulté les supporters de la JSK à qui je dois un grand respect. J’ai juste réagi aux provocations de certains pseudo supporters de l’USMA qui n’ont pas cessé de m’insulter et peut-être qu’il y avait quelques supporters de la JSK qui étaient près d’eux et qui se sont sentis visés. Je respecte énormément les supporters de la JSK et j’entretiens de très bonnes relations avec eux. Mon éducation ne me permet pas de manquer de respect à quiconque et surtout pas aux supporters de mon club», a précisé Benaldjia.

M. L.