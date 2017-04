Une reprise perturbée par les absences

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

La séance de la reprise des entraînements, effectuée avant-hier après-midi par la JSM Béjaïa, a été amputée par l’absence de six éléments pour diverses raisons. Il s’agit de Bensaha, Rait et Ouanes, alors que le trio Bouzera-Benmansour-Merbah s’est présenté en tenue de ville en raison de petits bobos de santé contractés lors du dernier match de championnat contre le MC El Eulma (2 - 1). Ceci dit, le staff technique de la JSMB, qui dispose encore de deux jours pour préparer son groupe avant le match du Paradou AC, prévu samedi prochain au stade de Dar El Beida, devra axer son travail, notamment, sur l’aspect psychologique. Scotchés à la 4e place du classement général et à deux points du podium, les Béjaouis refusent d’abdiquer et croient au miracle et ce, à deux journées de la fin du championnat. Néanmoins, ils devront s’imposer à tout prix face au PAC, ce samedi, pour le compte de la 29e journée et attendre un éventuel faux-pas des deux autres concurrents, à savoir l’USM Blida et l’US Biskra qui accueilleront successivement le CABBA et l’ABS Boussada. Un scénario peu probable au demeurant si l’on se réfère aux deux récents scandales de fin de saison ayant eu pour théâtre les stades d’Oran et Chlef. Pour les inconditionnels de la JSMB, l’espoir demeure surtout suspendu aux éventuelles décisions que prendraient les hautes instances du football national, saisies à cet effet, à l’encontre de l’US Biskra, après le verdict du tribunal d’Annaba rendu cette semaine à l’encontre de trois dirigeants du club biskri, accusés de tentative avérée de corruption du gardien de l’USM Annaba lors de la saison passée. L’espoir est d’autant plus grand que même la direction de la JSM Skikda (5e au classement) menace de saisir à son tour les instances internationales dans le cas où le nouveau boss de la FAF ne s’autosaisirait pas de cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive.

B. Ouari