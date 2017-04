36 milliards pour des études de stabilité

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Une enveloppe financière de l’ordre de 36 milliards de centimes a été allouée par l’État pour la réalisation d’études ponctuelles de stabilité sur 52 sites, ayant connu des affaissements ou des glissements de terrains dans la wilaya de Béjaïa en vue de leur prise en charge, selon la direction de wilaya de l’urbanisme et de la construction. Ces sites représentants des glissements de terrains, lesquels ont été causés notamment par les fortes pluies et les tempêtes de neige qui se sont abattues sur la région durant l’hiver dernier, ont été recensés à travers 23 communes sur les 52 que compte la wilaya de Béjaïa, a indiqué la même source. La superficie totale touchée par ce problème dépasse les 120 hectares. Ces affaissements se sont produits sur des chemins communaux, de wilaya et même sur des routes nationales, comme c’est le cas sur la RN24, reliant Béjaïa à Tizi-Ouzou, via le littoral Ouest. Plus grave et inquiétant encore, des quartiers de certains villages sont sujets à des mouvements de sol, qui menace d’effondrement de dizaines de maisons. C’est le cas de la localité d’Iadnanen, dans la commune de Feraoun, où un lotissement d’une trentaine de maisonnées, situé à proximité d’une zone sensible aux éboulements de terrains, est plus que jamais menacé de ruine. Au mois de janvier dernier, les habitants de ce lotissement ont tiré la sonnette d’alarme après avoir constaté des fissures sur les mûrs de leurs maisons, suite à un mouvement de sol causé par les importantes précipitations qu’a connu la région durant la saison hivernale précédente. «Nous passons nos nuits avec la peur au ventre, car nous craignons d’être surpris dans le sommeil par l’effondrement de nos toits sur la tête de nos enfants. Nous n’avons pas où aller ! Nous espérons que les autorités feront un effort pour nous trouver un gîte, avant que le pire n’arrive», a témoigné l’un des habitants de ce lotissement. Même la route desservant ce village présente des fissurations et stigmates. Dans la commune de Barbacha, un mouvement de sol a été signalé au village Ouandadja. Devant la gravité de ces problèmes, un dossier a été élaboré sous instruction du wali de Béjaïa et une demande d’inscription de projets destinés au traitement des glissements de terrains recensés à travers les communes de la wilaya a été transmise, dernièrement, au ministère des Travaux publics. À noter que cinq laboratoires ont été désignés pour effectuer ces études ponctuelles de stabilité. Quelques unes de ces études sont en cours. Une fois achevées, des fiches techniques seront élaborées pour déterminer les montants financiers nécessaires pour une prise en charge de ces glissements de terrains.

Boualem S.