Remonter la pente au classement

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

L’équipe de la JS Azazga qui a assuré son maintien en inter-régions, tentera de finir la saison sur une bonne note et dans une bonne position au classement.

Les Azazguis qui occupent la 8e place avec 38 points dans leur compte veulent arracher d’autres bons résultats pour gagner d’autres marches au classement et remonter encore la pente. Ce week-end, la bande à Hocine Chikhi rendra visite à l’AS Bordj Ghedir pour le compte de la 28e journée du championnat de l’inter-régions. Les Rouge et Noir essayeront de faire de leur mieux en revenant à la maison avec un meilleur résultat possible, pour gagner d’autres places au classement et finir cette saison parmi les cinq premiers. Un objectif à la portée des Azazguis s’ils négocient comme il se doit les trois derniers matchs de la saison, en commençant par le déplacement de demain à Bordj Ghedir. Pour les autres rencontres de la journée, la bataille est toujours serrée entre les deux co-leaders, le FC Bir El Arch et l’ES Ben Aknoun. Les deux équipes accueilleront respectivement l’OMR El Annasser et le WA Rouiba, avec comme objectif de rafler la mise. L’ES Berrouaghia qui affrontera le NRB Achir n’aura pas la tâche difficile pour arracher les trois points. C’est le cas pour l’IRB Berhoum qui ne devra pas trouver de difficultés aussi pour s’imposer face à son invité du jour le MB Hassi Messaoud. L’IRB Ain Lahdjar donnera la réplique au Hydra AC et le CA Kouba croisera le fer avec l’USM Sétif et ne jure que par la victoire. Enfin, le CRB Ain Djasser qui est dos au mur n’a pas le droit à l’erreur face au CRB Ouled Djellal et la victoire est impérative.