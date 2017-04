«Notre destin est entre nos mains»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 32 lecture(s)

Le manager général de l’US Béni Douala, Dahmane Azem, reste confiant pour cette fin de saison et croit, dur comme fer, que son équipe est capable de réaliser le rêve d’accéder en Ligue 2.

À la faveur de votre succès face au CR Béni Thour et du nul concédé par le RC Kouba, vous vous êtes installés seuls aux commandes avec deux points d’avance…En effet, après la victoire contre Béni Thour et le faux pas concédé par le RC Kouba contre l’US Oued Amizour, on a pris seuls les commandes du groupe centre avec deux points d’avance. On est tous contents de ce succès et on espère garder cette dynamique jusqu’à la consécration finale.Nos chances sont intactes et la balle est dans le camp des joueurs qui doivent garder cette bonne dynamique de victoires jusqu’au bout. Notre destin est entre les pieds des joueurs, seuls acteurs sur le terrain. On ira affronter le MC M’Khadema, puis on accueillera lors de la dernière journée la JSD Jijel.Le RC Kouba jouera ses chances à fond et la bataille sera rude jusqu’au bout. Les Koubéens auront eux aussi la mission difficile face au RC Boumerdès qui jouera ses dernières cartes pour le maintien, alors que le RCK tentera de gagner pour garder ses chances intactes pour l’accession. La pression sera du coté du RCK qui risque de laisser des plumes, ce qui ne pourra que nous avantager, à condition qu’on gagne à M’Khadema.Oui, on est capables de nous imposer à Ouargla face au MC M’Khadema qu’on a battu au match aller sur un score large. On a bien accueilli nos amis de M’Khadema, lors du match aller, et j’espère qu’on sera bien accueillis à notre tour. Sur le terrain, chaque équipe tentera de s’imposer et on va tout faire pour arracher la victoire et garder notre place de leader et réaliser notre rêve en accédant en ligue deux professionnelle.On sait très bien que toute la Kabylie attend ce jour de fête. En tout cas, on va tout faire pour réaliser cet objectif et donner de la joie aux Kabyles.On veut réaliser cette accession et la dédier à la mémoire de Matoub Lounès et à tous les martyrs de la Kabylie. On sait très bien que si Matoub était encore vivant, il aurait été très heureux de voir l’équipe de sa ville natale dans la cour des grands.