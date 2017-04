Sur un air de vacances

Par DDK | Il ya 24 minutes | 41 lecture(s)

Le MB Bouira qui a fêté son accession en inter-régions la semaine passée au stade Said Bourouba de Bouira, jouera cet après-midi sans aucune pression face à l’ESM Boudouaou, pour le compte de la 28e journée de la régionale Une. C’est une journée sur l’air de vacances, sachant qu’en haut du tableau tout est ficelé, et c’est le cas pour le bas du tableau, puisque le CB Sidi Moussa et le NR Bouchaoui sont relégués en régionale II. L’Olympique Tizi Rached, quant à lui,il est sauvé après le dernier forfait de Bouchaoui en déplacement face au NR Dely Ibrahim ce qui a coûté à cette équipe la défalcation de son compte, six unités et la perte du match sur tapis vert. Du coup les Olympiens de Tizi Rached sont sauvés et joueront donc le match de cet après-midi face à l’ES Azeffoun sans aucune pression. Et c’est aussi le cas pour le CRB Tizi Ouzou qui a réalisé son objectif et qui se déplacera à Sour El Ghozlane pour affronter l’ESG locale dans un match sans aucun enjeu. La JS Tichy qui a fait une remontée spectaculaire, pourra ne pas jouer face au NR Bouchaoui qui risque de déclarer son deuxième forfait. L’IR Birmandreis donnera la réplique au CRB Bordj El Kiffan, tandis que le WB Saoula accueillera son homologue de l’EC Oued Smar. La JS Akbou tentera de se racheter face à la JS Tixéraine. Enfin, le CB Sidi Moussa recevra le NR Dely Ibrahim. Une journée qui n’aura aucune conséquence sachant que le champion est déjà connu, c’est le MB Bouira, et les deux équipes reléguées sont le CB Sidi Moussa et le NR Bouchaoui.