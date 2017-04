La lutte à l’honneur à Takerboust

Par DDK | Il ya 24 minutes | 32 lecture(s)

La salle spécialisée de Takerboust, chef-lieu de la commune d’Aghbalou, a abrité la semaine dernière un tournoi de lutte à l’occasion de la commémoration du 37e anniversaire du Printemps berbère. Cette manifestation a été organisée par la ligue de Bouira de Lutte. Ainsi, une vingtaine de lutteurs (filles et garçons) des ligues de Bouira et Béjaïa, (minimes, cadets et juniors) ont pris part à ce rendez-vous, en présence du président de la ligue de Béjaïa, M. Aoudia Salah ancien lutteur, celui de Bouira, M. Galou et l’ex-entraîneur de la sélection nationale de lutte féminine, M Boukrif Adel, aujourd’hui membre du bureau de la ligue de Bouira. Des exhibitions et combats entre les différents lutteurs se sont déroulés durant toute la matinée de cette journée, avant l’arrivée du MJS Ould Ali El Hadi, qui était en visite dans la wilaya. Ce dernier, accompagné par les autorités locales et M. le wali, s’est longuement entretenu avec les lutteurs ainsi que les responsables des clubs sportifs de la commune d’Aghbalou. À noter que les ligues des deux wilayas comptent plusieurs champions et médaillés que ce soit au niveau local, continental ou mondial. Ce tournoi fut une occasion, dira M. Aoudia Salah, président de la ligue de Béjaïa, «de préparer les prochains rendez-vous, à l’instar des jeux africains, prévus au Maroc». De son côté, le désormais ex-entraîneur de la sélection nationale de lutte, M. Adel Boukrif (2002-2015), qui se consacre aujourd’hui au développement de cette discipline dans la wilaya de Bouira, estime que, «ce rendez-vous était une occasion où l’on pouvait voir le niveau de compétitivité des athlètes et leur prédispositions».