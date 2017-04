Le FC Betrouna est né

Par DDK | Il ya 26 minutes | 39 lecture(s)

Le paysage associatif vient d'être égayé par la naissance d'un nouveau club sportif. Après l'US Kemouda et le RC Betrouna, ce village vient d'avoir un troisième club dénommé le Football Club Betrouna. Les membres de ce nouveau CSA, ne sont autres que des membres de l'autre CSA US Kemouda qui va se spécialiser désormais dans les autres disciplines comme le Karaté-Do et l'omnisport en général. Le nouveau club le FCB vient d'être agréé le 9 Avril dernier par l'APC de Tizi Ouzou. À la tête de ce nouveau club, Hocine Menguelti, qui connaît bien le milieu du football. On ne peut que souhaiter bonne chance au FC Betrouna qui compte s'engager en championnat de la division pré honneur de Tizi Ouzou, dès le prochain exercice footballistique 2017-2018 qui se profile à l'horizon.